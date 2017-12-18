وزير الداخلية يوافق على تعيين أعضاء المجس المحلي في القرى بالباحة

واس(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، قراراً وزارياً بالموافقة على تعيين أعضاء المجلس المحلي للفترة الخامسة بمحافظة القرى بمنطقة الباحة، لمدة أربع سنوات ابتداءً من 8 ربيع الأول 1439هـ.

جاء ذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، متمنياً للأعضاء الجدد التوفيق والنجاح في أداء المهام التي تتوخاها منهم الدولة في مجال الإسهام في تنمية وتطوير المحافظة في المجالات التعليمية والصحية والتنمية الاجتماعية وكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات.

وضم تشكيل المجلس المحلي في محافظة القرى، كل من أحمد بن محمد راشد الزهراني، وبخروش سعد بخروش الغامدي، وضيف الله علي سعيد الزهراني، ومحمد بن زنان عبدالله الغامدي، وعبدالله عائض العدواني.

وقرر المجلس عقد أولى جلساته للعام المالي 1438 / 1439هـ، غداً بقاعة الاجتماعات بمحافظة القرى.