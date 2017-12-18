بالفيديو.. الشاعر القطري ابن الذيب يترضى عن حليمة بولند
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، مقطع فيديو للشاعر القطري محمد بن الذيب أثار الجدل بين النشطاء .
وأظهر الفيديو ابن الذيب أثناء وجوده مع الإعلامية حليمة بولند ، ورحبت به بولند في بداية الفيديو ، ليرد عليها قائلاً : ” حليمة بولند رضي الله عنها ” ، لتنفجر ضحكاً وترد عليه : لا تودينا في داهية الله يخليك.
وأثارت عبارة ابن الذيب الجدل بين النشطاء ، وسخر البعض منها فيما اعتبر البعض الأخر أنها غير مقبولة .
فطوم[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 22 ساعة
لا تكبرو السالفه
طلب رضاء الله يجوز على كل مسلم حتى وان كان لديه معاصي
تلاقي ام ولدها سكار خمار وتقول له روح يا ولدي الله يرضى عليك
وأذا رضي الله على عبد هداه
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11681 ] نشر منذ 22 ساعة
الله يرضى علينا جميع 😊
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 22 ساعة
ماقالوا انه بين الحياة والموت في احد المستشفيات في قطر بعد ان اعدموه العافيه ؟؟
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 22 ساعة
يالربع لا تشغلونا وتشغلوا الخلق .. بكل خبر ما يساوي ضرطه حمار جيزاني
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 22 ساعة
لك مني دعاء في سجودي كل صلاة فجر انت وهي بأن الله يعذبكم بالدنيا قبل الأخره وتشتهون الموت ولا تشوفوه
المهاجر[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 22 ساعة
طينتهم وحده
الصقر الجارح[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 22 ساعة
استغفر الله العظيم وأتوب إليه الظاهر خرف والا…………
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3551 ] نشر منذ 22 ساعة
فيه فرق بين قول رضي الله عنه وقول الله يرضى عنك لان الثانيه دعاء له وتختلف عن الاولى
الصحابة نترضى عنهم لان الله رضي عنهم في كتابه الكريم
قال تعالى
وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
وقال تعالى :
لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا {18} وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
ولكن لو قال الله يهديك كان افضل
abu ammar[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 22 ساعة
ابن الذيب مسافر لمصر مرورا بالكويت
السؤال كيف عرفت عنه حلومه لتعمل معاه لقاء في المطار
كلمة رضي الله عن حلومه عادي نا فيها شي محرم
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 22 ساعة
صادق اخ غيوررررر👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 21 ساعة
تخرفن امامها …………… ما على السخفاء ملامة
مطفره[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 ساعة
عادي نفس يوم نقول الله يرضى عليك والا عشانه قطري كفرتوه.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1396 ] نشر منذ 21 ساعة
عبارة رضي الله عنه تجوز ان تقال لكل مسلم وأنا أقول رضي الله عن حليمه بولند
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1396 ] نشر منذ 21 ساعة
عبارة رضي الله عنه تجوز ان تقال لكل مسلم وأنا أقول رضي الله عن حليمه بولند
ابو عماد[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 21 ساعة
نجر بن محماس استح على وجهك
ترى كل كلمه تقولها مسجله عليك
بعدين اش فيهم الجوازنه رجال اطلق مني ومنك
عيب تتهكم على الرجال
الخالدي[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 21 ساعة
معروف ابن الذيب التشيع كان يمدح بقصيدة حزب الله وعملاء ايران ومكارمي اسماعلية
اقسم بالله العظيم لو انه الخالدي تبرا منه اليوم القيامة
الان الشيعة خائن ويكفر الصحابة
اما قبيلة العجمان ونعم فيهم وفيهم المشايخ الدين مثل الشيخ احمد العجمي وغيرهم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3551 ] نشر منذ 21 ساعة
متاكد ان الله رضي عنها ؟
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3551 ] نشر منذ 21 ساعة
هل علمت الغيب وعرفت ان الله قد رضي عنها ؟
ابو رياض[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 20 ساعة
كريهه هذا الادمي
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10200 ] نشر منذ 20 ساعة
الله يلعنه هو ؤياهاا
ذكر خرؤف
الظامي[ عدد التعليقات: 729 ] نشر منذ 19 ساعة
والتراب والله فيهم …. قذره
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 19 ساعة
بن الذيب مغرررررررز فاالدباديب😂😂😂😂
من بلتن تسبده[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 18 ساعة
تضحك عارفه ان ماعندها عمل يجيب الرضا
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ 16 ساعة
ابن الذيب مثل المومس للي يدفع اكثر يتبعة.
اما قولة رضي الله عنها فلايجوز فما يدرية ان الله رضي عنها.
لاكن لوقال الله يرضى عنها فهذي دعوه لها وهنا الفرق.
الرجل الكمخه[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 10 ساعات
مشكلتنا اننا نتتبع اخبار ارذل القوم مالنا وماله خلوه يقول اللي يقوله واحد مصفوق وش ترجون منه
الرجل الكمخه[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 10 ساعات
مشكلتنا اننا نتتبع اخبار ارذل القوم مالنا وماله خلوه يقول اللي يقوله واحد مصفوق وش ترجون منه
هزيم[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 10 ساعات
كلهم مثل بعض.
نفس الطينه.
كل واحد دمه اثقل من الثاني.
مير[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 9 ساعات
وقال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: ( ما قاله جمع من العلماء أنه يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولا تختص الترضية بالصحابة والترحم بغيرهم خلافاً لبعضهم) انتهى.
أما إذا كان قول الشخص: ( رضي الله عن فلان) من باب الإخبار وليس من باب الدعاء فلا يجوز إطلاقها إلا على الصحابة، لأنهم هم الذين أخبرنا الله أنه سبحانه رضي عنهم.
والله أعلم.
ياأمة قهقهت من جهلها الغنم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 ساعات
الجهل مشكلتنا … طيب وش الفرق لما اقول رضي الله عنك او اقول رحمك الله او اقول هداك الله ؟؟!!!! وهذي الجاهلة ( حليمة ) تقول لاتودينا بداهية !! يعني اهي ماتبي رضا الله عليها ؟ او فاهمة ان الدين يعتبر ( داهية ) وخطر على الناس؟
محمد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 8 ساعات
لاتشرهون على ابن الذيب يمكن خرف في اخرالعمرالله
الصقر الجارح[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 6 ساعات
شافها وضاعت علومه الله لا يبلانا😂😂