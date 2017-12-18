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بالفيديو.. الشاعر القطري ابن الذيب يترضى عن حليمة بولند

بالفيديو.. الشاعر القطري ابن الذيب يترضى عن حليمة بولند
حامدالعمري(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، مقطع فيديو للشاعر القطري محمد بن الذيب أثار الجدل بين النشطاء .

وأظهر الفيديو ابن الذيب أثناء وجوده مع الإعلامية حليمة بولند ، ورحبت به بولند في بداية الفيديو ، ليرد عليها قائلاً : ” حليمة بولند رضي الله عنها ” ، لتنفجر ضحكاً وترد عليه : لا تودينا في داهية الله يخليك.

وأثارت عبارة ابن الذيب الجدل بين النشطاء ، وسخر البعض منها فيما اعتبر البعض الأخر أنها غير مقبولة .


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31 تعليق

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 22 ساعة

لا تكبرو السالفه
طلب رضاء الله يجوز على كل مسلم حتى وان كان لديه معاصي
تلاقي ام ولدها سكار خمار وتقول له روح يا ولدي الله يرضى عليك
وأذا رضي الله على عبد هداه

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 22 ساعة

ماقالوا انه بين الحياة والموت في احد المستشفيات في قطر بعد ان اعدموه العافيه ؟؟

[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 22 ساعة

يالربع لا تشغلونا وتشغلوا الخلق .. بكل خبر ما يساوي ضرطه حمار جيزاني

[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 22 ساعة

لك مني دعاء في سجودي كل صلاة فجر انت وهي بأن الله يعذبكم بالدنيا قبل الأخره وتشتهون الموت ولا تشوفوه

[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 22 ساعة

طينتهم وحده

[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 22 ساعة

استغفر الله العظيم وأتوب إليه الظاهر خرف والا…………

[ عدد التعليقات: 3551 ] نشر منذ 22 ساعة

فيه فرق بين قول رضي الله عنه وقول الله يرضى عنك لان الثانيه دعاء له وتختلف عن الاولى
الصحابة نترضى عنهم لان الله رضي عنهم في كتابه الكريم
قال تعالى
وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
وقال تعالى :
لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا {18} وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
ولكن لو قال الله يهديك كان افضل

[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 22 ساعة

ابن الذيب مسافر لمصر مرورا بالكويت
السؤال كيف عرفت عنه حلومه لتعمل معاه لقاء في المطار
كلمة رضي الله عن حلومه عادي نا فيها شي محرم

[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 22 ساعة

صادق اخ غيوررررر👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 21 ساعة

تخرفن امامها …………… ما على السخفاء ملامة

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 ساعة

عادي نفس يوم نقول الله يرضى عليك والا عشانه قطري كفرتوه.

[ عدد التعليقات: 1396 ] نشر منذ 21 ساعة

عبارة رضي الله عنه تجوز ان تقال لكل مسلم وأنا أقول رضي الله عن حليمه بولند

[ عدد التعليقات: 1396 ] نشر منذ 21 ساعة

عبارة رضي الله عنه تجوز ان تقال لكل مسلم وأنا أقول رضي الله عن حليمه بولند

[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 21 ساعة

نجر بن محماس استح على وجهك
ترى كل كلمه تقولها مسجله عليك
بعدين اش فيهم الجوازنه رجال اطلق مني ومنك
عيب تتهكم على الرجال

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 21 ساعة

معروف ابن الذيب التشيع كان يمدح بقصيدة حزب الله وعملاء ايران ومكارمي اسماعلية
اقسم بالله العظيم لو انه الخالدي تبرا منه اليوم القيامة
الان الشيعة خائن ويكفر الصحابة
اما قبيلة العجمان ونعم فيهم وفيهم المشايخ الدين مثل الشيخ احمد العجمي وغيرهم

[ عدد التعليقات: 3551 ] نشر منذ 21 ساعة

هل علمت الغيب وعرفت ان الله قد رضي عنها ؟

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 20 ساعة

كريهه هذا الادمي

[ عدد التعليقات: 10200 ] نشر منذ 20 ساعة

الله يلعنه هو ؤياهاا
ذكر خرؤف

[ عدد التعليقات: 729 ] نشر منذ 19 ساعة

والتراب والله فيهم …. قذره

[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 18 ساعة

تضحك عارفه ان ماعندها عمل يجيب الرضا

[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ 16 ساعة

ابن الذيب مثل المومس للي يدفع اكثر يتبعة.
اما قولة رضي الله عنها فلايجوز فما يدرية ان الله رضي عنها.
لاكن لوقال الله يرضى عنها فهذي دعوه لها وهنا الفرق.

[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 10 ساعات

مشكلتنا اننا نتتبع اخبار ارذل القوم مالنا وماله خلوه يقول اللي يقوله واحد مصفوق وش ترجون منه

[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 10 ساعات

مشكلتنا اننا نتتبع اخبار ارذل القوم مالنا وماله خلوه يقول اللي يقوله واحد مصفوق وش ترجون منه

[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 10 ساعات

كلهم مثل بعض.
نفس الطينه.
كل واحد دمه اثقل من الثاني.

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 9 ساعات

وقال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: ( ما قاله ‏جمع من العلماء أنه يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولا ‏تختص الترضية بالصحابة والترحم بغيرهم خلافاً لبعضهم) انتهى.
أما إذا كان قول ‏الشخص: ( رضي الله عن فلان) من باب الإخبار وليس من باب الدعاء فلا يجوز إطلاقها ‏إلا على الصحابة، لأنهم هم الذين أخبرنا الله أنه سبحانه رضي عنهم.‏
والله أعلم.

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 ساعات

الجهل مشكلتنا … طيب وش الفرق لما اقول رضي الله عنك او اقول رحمك الله او اقول هداك الله ؟؟!!!! وهذي الجاهلة ( حليمة ) تقول لاتودينا بداهية !! يعني اهي ماتبي رضا الله عليها ؟ او فاهمة ان الدين يعتبر ( داهية ) وخطر على الناس؟

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 8 ساعات

لاتشرهون على ابن الذيب يمكن خرف في اخرالعمرالله

[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 6 ساعات

شافها وضاعت علومه الله لا يبلانا😂😂

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