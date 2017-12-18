بالفيديو.. الشاعر القطري ابن الذيب يترضى عن حليمة بولند

حامدالعمري(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، مقطع فيديو للشاعر القطري محمد بن الذيب أثار الجدل بين النشطاء .

وأظهر الفيديو ابن الذيب أثناء وجوده مع الإعلامية حليمة بولند ، ورحبت به بولند في بداية الفيديو ، ليرد عليها قائلاً : ” حليمة بولند رضي الله عنها ” ، لتنفجر ضحكاً وترد عليه : لا تودينا في داهية الله يخليك.

وأثارت عبارة ابن الذيب الجدل بين النشطاء ، وسخر البعض منها فيما اعتبر البعض الأخر أنها غير مقبولة .