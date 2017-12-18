رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يرفض الاستقالة من منصبه

ماجد محمد(صدى):

امتنع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنخل ماريا فيار عن الاستقالة من منصبه، بعدما صدرت قرارات بإيقافه بعد ظهور تورطه في قضايا فساد، حيث وجه اتهامًا لحكومة بلاده بالتدخل في شئون الاتحاد وهو ما قد يحرم أبطال مونديال 2010 من المشاركة في البطولة بروسيا لعام 2018 المقبل .

ومن جانبه، حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم إسبانيا من التدخل السياسي في شئون اتحاد كرة القدم، يوم الجمعة الماضية، مما قد يحرم المنتخب من المشاركة في بطولة كأس العالم بالتزامن في زل إجراء انتخابات رئاسية جديدة للاتحاد .

فيما أنكر ” فيار ” ارتكابه لأي جريمة ألقيت على عاتقه، مُطالبًا بالعودة لممارسة عمله بالاتحاد، حيث علق خلال مؤتمر صحفي قائلًا ” إذا لم أستقل من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ، فذلك لأنني أعتقد أنه يمكن الدفاع عن رئاسة الاتحاد بشكل أفضل أثناء تأدية مهمتي ” .

وكان ” فيار ” قد ترأس الاتحاد الإسباني لمدة 29 عامًا، إلا ان المجلس الأعلى للرياضة أصدر أمرًا بإيقافه في يوليو 2017 لاتهامه بقضايا فساد مُتعلقة بكرة القدم الإسبانية .