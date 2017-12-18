بالأرقام.. حصيلة جرائم الحوثيين ضد قيادات حزب ” صالح “

فهمي محمد(صدى):

أعلن قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، اليوم الإثنين، أرقام مفزعة لجرائم ميليشيات الحوثي ضد قيادات وأعضاء ومقار الحزب، منذ قتلها لزعيمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح في منزله بالعاصمة اليمنية صنعاء في 4 ديسمبر الجاري.

وأكد القيادي في حزب المؤتمر، كامل الخوداني، أن 1200 قيادي وعضو مؤتمري تم تصفيتهم من قبل ميليشيات الحوثي، وثلاثة آلاف آخرين اعتقلتهم، و 250 قياديا في المؤتمر من الموالين للرئيس الراحل، مازال مصيرهم مجهولا حتى الآن.

وأكد أن ميليشيات الحوثي استولت على 50 مقرا تابعة لحزب المؤتمر، بجانب مقرات قناة اليمن اليوم وصحيفتي ” اليمن اليوم ” و ” الميثاق ” ومؤسسة الصالح (خيرية)، ومعهد الميثاق، وتفجير 35 منزلا لقيادات الحزب من قبل ميليشيات الحوثي، و110 منازل أخرى تم نهبها.

وتستمر ميليشيات الحوثي منذ الرابع من ديسمبر الجاري، انتهاكاتها وجرائمها الوحشية بحق قيادات المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس الراحل، رغم الاستنكار المحلي والأممي والدولي لما ترتكبه من عمليات تصفية واعتقالات وحملات اقتحامات ونهب للمنازل.