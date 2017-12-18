غدًا.. ” المالية ” تعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب إعلان الميزانية العامة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة المالية، أنها ستعقد يوم غد مؤتمرًا صحافيًا عقب إعلان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439 / 1440ه (2018م) بمدينة الرياض في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وسيشارك في المؤتمر وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي.

ويأتي مشروع إعداد الميزانية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ومساعدة الجهات الحكومية على التخطيط الأفضل لإعداد ميزانياتها، وترتيب أولويات الإنفاق على مشاريعها وبرامجها التنموية.