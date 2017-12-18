متحدث ” الخدمة المدنية ” يتفاعل مع مواطن: ” زرنا وتأكد وحقك بتاخذه “

نايف السالم(صدى):

تفاعل المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، مع مواطن وجه نقداً للوزارة عبر حسابه في ” تويتر ” بقوله إن الاختيار على نظام جدارة لا يكون للأجدر، موجهًا له دعوه لزيارة الوزارة للاطلاع على آلية الترشيح، والتأكد من حقوقه التي لن تضيع إذا أثبتها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، أن اختيار المرشحين على الوظائف التي تعلن من قبل الوزارة، يكون للأعلى نقاطاً على نظام جدارة، مشيرًا إلي أن الخدمة المدنية تعلن الوظائف حسب الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية الوظائف التي ترد لها من الجهات الحكومية.

وأضاف أن الوزارة ليس لها أي علاقة في تحديد احتياج هذه الجهات ” عدد ونوعية ” الوظائف، وأن دورها يتمثل في شغل الوظائف التي ترد لها من هذه الجهات من خلال جدارة للأعلى نقاطا، مؤكدا: ” وإذا رأيت عكس ذلك ولك حق في ذلك فحياك الله وأن كان لك حق بتاخذه بإذن الله ” .