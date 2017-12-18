وظائف شاغرة للمواطنين بمصفاة أرامكو
أتاحت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة ” سامرف ” في ينبع ، مجموعة من الوظائف الشاغرة في مجالات الهندسة والصحة للمواطنين من حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى لعدد من التخصصات التي تتطلب خبرات سابقة .
وأعلنت الشركة عن الوظائف المتوفرة والتي تمثلت في الآتي :
– مهندس مدني: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة المدنية.
– رئيس مكافحة حرائق الأمن الصناعي: شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة.
– ممرض سريري: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التمريض.
ومن جانبها ، زودت شركة ” سامرف ” المهتمين بموقع الكتروني لمعروفة مزيد من التفاصيل وشروط الوظائف ، حيث يبدأ التقديم على الموقع الخاص بالتوظيف من 17 ديسمبر الجاري ، وللاستفسار والتقديم يرجى الدخول ( هنا ).
الخالدي[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 23 ساعة
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