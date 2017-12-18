وظائف شاغرة للمواطنين بمصفاة أرامكو

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة ” سامرف ” في ينبع ، مجموعة من الوظائف الشاغرة في مجالات الهندسة والصحة للمواطنين من حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى لعدد من التخصصات التي تتطلب خبرات سابقة .

وأعلنت الشركة عن الوظائف المتوفرة والتي تمثلت في الآتي :

– مهندس مدني: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة المدنية.

– رئيس مكافحة حرائق الأمن الصناعي: شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة.

– ممرض سريري: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التمريض.

ومن جانبها ، زودت شركة ” سامرف ” المهتمين بموقع الكتروني لمعروفة مزيد من التفاصيل وشروط الوظائف ، حيث يبدأ التقديم على الموقع الخاص بالتوظيف من 17 ديسمبر الجاري ، وللاستفسار والتقديم يرجى الدخول ( هنا ).