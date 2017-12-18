لأول مرة.. إزالة حصوة حالب بتقنية المناظير بمجمع الدمام

خالد الضبيبي(صدى):

نجح فريق طبي في مجمع الدمام الطبي، في إجراء عملية لاستخراج حصوة في الحالب الأيسر لسيدة في العقد الرابع من عمرها، استغرقت 4 ساعات، عبر تقنية المناظير التي تجرى لأول مرة في المجمع دون مضاعفات.

وأوضحت إدارة المجمع الطبي، أن هذا النوع من الحصوات لا يستجيب لعملية التفتيت المتعارف عليها، ما قد يسبب بقاءها في حالب المريضة، إضافة إلى صعوبة استخراجها جراحياً بالوسائل الجراحية المعهودة بسبب وجود تضخم في الرحم؛ لذا قرر الأطباء في قسم عمليات المسالك البولية بالمجمع ” ولأول مرة ” استخراجها عبر التدخل الجراحي الذي يتم من خلال إجراء جراحة المناظير.