” أنور قرقاش ” : إيران تستغل محنة القدس

أبوظبي(صدى):

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش، إن إيران تسعى إلى توظيف محنة القدس الشريف ضمن تنافس متعدد يسعى إلى إستغلال هذا الملف، ولكن سياسة العنف والتخريب في العالم العربي تحول دون ذلك.

وأضاف قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أما الحديث المنتشي بإنتصار إيران إقليميا يضاده أن السيطرة المبنية علي العنف و السلاح تفتقد الشرعية، وهذا الأمر يقلق طهران في مغامراتها التوسعية العربية.

وأكد قرقاش أن توجه الخطاب السياسي الإيراني الحالي يتحرك علي 3 محاور وهم : الدفاع عن برنامجه الصاروخي بعد أن إنكشف إنه غير دفاعي، و التبرير لوجود عسكري ممتد في سوريا، بالإضافة إلى محاولة تغطية الحوثي سياسيًا.