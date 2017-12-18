” النيابة العامة ” : مجلس الملك وولي العهد مفتوحان لكل مواطن

نايف السالم(صدى):

أعلنت ” النيابة العامة ” ، اليوم الإثنين، أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن.

وأضافت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : كل من له شكوى أو مظلمة، من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون، استنادًا للمادة 43 من النظام الأساسي للحكم.