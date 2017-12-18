” النيابة العامة ” : مجلس الملك وولي العهد مفتوحان لكل مواطن
أعلنت ” النيابة العامة ” ، اليوم الإثنين، أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن.
وأضافت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : كل من له شكوى أو مظلمة، من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون، استنادًا للمادة 43 من النظام الأساسي للحكم.
اطردوا السفير الجزائري قبل ان تحرق السفارة[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 22 ساعة
كرم الله ولاة امرنا
اطردوا السفير الجزائري قبل ان تحرق السفارة[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 21 ساعة
قسمآ بكتاب الله وبأسمائة الحسني نذر ويمين ودين لن احنث به اذا لم يتم طرد السفير الجزائري بصورة عاجلة سأتبراء من جنسيتي ومن وطني السعودية ومن حكومتي ومن شعبي وسأغسل جسمي بالتراب سبع مرات لاتخلص من المرض للأبد ؟؟!!!!!!!!
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 21 ساعة
حفظ الله ولاة امرنا وسدد خطاهم للخير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 12 ساعة
أهدى يبوي أهدى
أنا متأكد أن الحكومة الجزائرية لن تسكت على هذا التصرف
وستعاقب من قاموا بهذا العمل.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ 11 ساعة
ياخو ي انت صاحي ولا مهبول ويش السالفة استهدي بالله وعلمنا
ليه يتم طرد السفير الجزائري ؟؟
واتبرأ من جنسيتي ووطني وحكومتي وحكي فاضي
ويش القصة؟؟؟
بعدين الموضوع
عن سيدي جلالة الملك سلمان آل سعود المعظم حفظه الله ورعاهـ
وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود المعظم حفظة الله ورعاة
ويش جاب لجاب؟؟؟؟
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ 11 ساعة
عالم مريضه والله