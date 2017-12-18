” الدفاع المدني ” يحرر إصبع مواطنة من خاتم علق بها

نايف السالم(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني بجدة من تحرير إصبع مواطنة من خاتم علق بها اليوم الإثنين ، وذلك بعدما تلقت غرفة العمليات بالمركز الوطني للمعلومات الأمنية في وزارة الداخلية بلاغًا لأحد مواطني حي النسيم يفيد باحتباس خاتم بيد شقيقته وهو ما تسبب لها بضرر .

ومن جانبه ، أرسل المركز الوطني بلاغًا لقوات الدفاع المدني التي تدخلت لإنهاء الأزمة .