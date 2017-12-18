” الدفاع المدني ” يحرر إصبع مواطنة من خاتم علق بها
نجحت فرق الدفاع المدني بجدة من تحرير إصبع مواطنة من خاتم علق بها اليوم الإثنين ، وذلك بعدما تلقت غرفة العمليات بالمركز الوطني للمعلومات الأمنية في وزارة الداخلية بلاغًا لأحد مواطني حي النسيم يفيد باحتباس خاتم بيد شقيقته وهو ما تسبب لها بضرر .
ومن جانبه ، أرسل المركز الوطني بلاغًا لقوات الدفاع المدني التي تدخلت لإنهاء الأزمة .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3551 ] نشر منذ 23 ساعة
الحمد لله
لكن مره ثانيه لاتلبسين خاتم الا على مقاسك هداك الله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 21 ساعة
هههههههههههههههه يا غيييووووورررر شلكها لبسته في البداية على مقاسها ويمكن اكبر من اصبعها شوي
بس بعد المفطحات والحلويات انتفخت كل امورها
ولما تصك مش حتفك
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 21 ساعة
الحمدلله الذي عافانا
اليمــــــــــــامــــــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11681 ] نشر منذ 21 ساعة
ياحسرتي عليها 😂😂
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3551 ] نشر منذ 21 ساعة
هههههههههههههههههههههههههه
استغفرالله[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 11 ساعة
والله همجيه إلى أخر درجه على شان خاتم كل هذه الطهبله هذا مايستاهل بلعكس والله ثم والله أنها تقلل من قمية من ينشر هذا الخبر ويتفاخر فيه كأنهم رادين صاروخ او محررين فلسطين من اليهود
خاتم يقصه أن شخص عنده مقص أو صابون وفيري ويخرج بسهوله وأذا تزم الأمر من ختاص الطواري في المستشفي