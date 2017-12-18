العمل ينفذ 190 زيارة تفتيشية على محال الذهب والمجوهرات بمكة

حمود العنزي(صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وللأسبوع الثاني على التوالي 190 زيارة تفتيشية على المجمعات ومحلات الذهب والمجوهرات بالمنطقة بمشاركة الجهات الرسمية، للتحقق من التزام المنشآت بقرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات .

وأسفرت الحملات عن 162 منشأة ملتزمة بقرار التوطين، وضبط 28 منشأة مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتأتي هذه الحملات المكثفة التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة بمشاركه 25 مفتشاً بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات.