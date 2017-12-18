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عروس مزيفة تخدع زوجها التركي لسرقة الذهب

عروس مزيفة تخدع زوجها التركي لسرقة الذهب
أنقرة(صدى):

تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على عروس سورية مزيفة برفقة اثنين من أقاربها ، بعدما احتالت على مواطن تركي بمدينة ” بورصا ” ، لسرقة أمواله .

وفي التفاصيل ، تعرف المواطن التركي على الفتاة السورية عن طريق أحد معارفه عندما كان يبحث عن عروس ، ومن ثم اتفق الطرفان على الزواج ، لتتوجه العروس برفقة أقاربها إلى بورصا لتحضيرات الزواج .

ومن ثم اكتشف التركي أنه تعرض للسرقة بعدما قام بشراء 3 أساور من الذهب مع خاتم وأقراط وأهداها للعروس التي فرت بالذهب بعدما خرج الزوج من المنزل بسيارة أجرة مع أقربائها ، ليتقدم بشكوى للشرطة .

وبتعقب رقم السيارة ، نجحت الشرطة في إلقاء القبض على العصابة بمدينة قونيا لتطلق سراح العروس المزيفة وتقوم بحجز المتهمين الآخرين .


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 23 ساعة

عادي جدا لا غرابه من هذه الاشكال

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 23 ساعة

ويش الجديد ..؟؟

[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 23 ساعة

اعوذ بالله من حالهم…

[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 22 ساعة

الرجال مشتريك ودق الباب وجاي يتزوجك وترك التركيات ملكات الجمال واخر شيء تغدرين فيه😕

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 18 ساعة

من سياق الخبر خرطي كله

هذا شكله مريسل تركيا

[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 17 ساعة

طرثوثه من على شاكلة طرثوث طينه وحده جتهم زيحه روافضه مجوس ملاعين يهبو هباهم الله

[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 12 ساعة

وش تترجى من ها الجنسيه اللي تدور ع الدراهم يستاهل ماجاه ترك بنات بلده اطلق منها

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 9 ساعات

نصابين محترفين يستغلون وضعهم لاتمام مهمة السرقة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 6 ساعات

اكيد البنت كانت صاااروخ لتكون طعم لبعظ الرجال وانية الرجال شريف قصده الزواج والعفة له الله يرزقة بخير منهاا ( عصابة سوريين )

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