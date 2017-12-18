عروس مزيفة تخدع زوجها التركي لسرقة الذهب

أنقرة(صدى):

تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على عروس سورية مزيفة برفقة اثنين من أقاربها ، بعدما احتالت على مواطن تركي بمدينة ” بورصا ” ، لسرقة أمواله .

وفي التفاصيل ، تعرف المواطن التركي على الفتاة السورية عن طريق أحد معارفه عندما كان يبحث عن عروس ، ومن ثم اتفق الطرفان على الزواج ، لتتوجه العروس برفقة أقاربها إلى بورصا لتحضيرات الزواج .

ومن ثم اكتشف التركي أنه تعرض للسرقة بعدما قام بشراء 3 أساور من الذهب مع خاتم وأقراط وأهداها للعروس التي فرت بالذهب بعدما خرج الزوج من المنزل بسيارة أجرة مع أقربائها ، ليتقدم بشكوى للشرطة .

وبتعقب رقم السيارة ، نجحت الشرطة في إلقاء القبض على العصابة بمدينة قونيا لتطلق سراح العروس المزيفة وتقوم بحجز المتهمين الآخرين .