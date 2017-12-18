عروس مزيفة تخدع زوجها التركي لسرقة الذهب
تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على عروس سورية مزيفة برفقة اثنين من أقاربها ، بعدما احتالت على مواطن تركي بمدينة ” بورصا ” ، لسرقة أمواله .
وفي التفاصيل ، تعرف المواطن التركي على الفتاة السورية عن طريق أحد معارفه عندما كان يبحث عن عروس ، ومن ثم اتفق الطرفان على الزواج ، لتتوجه العروس برفقة أقاربها إلى بورصا لتحضيرات الزواج .
ومن ثم اكتشف التركي أنه تعرض للسرقة بعدما قام بشراء 3 أساور من الذهب مع خاتم وأقراط وأهداها للعروس التي فرت بالذهب بعدما خرج الزوج من المنزل بسيارة أجرة مع أقربائها ، ليتقدم بشكوى للشرطة .
وبتعقب رقم السيارة ، نجحت الشرطة في إلقاء القبض على العصابة بمدينة قونيا لتطلق سراح العروس المزيفة وتقوم بحجز المتهمين الآخرين .
abu ammar[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 23 ساعة
عادي جدا لا غرابه من هذه الاشكال
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 23 ساعة
ويش الجديد ..؟؟
درة البسامي[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 23 ساعة
اعوذ بالله من حالهم…
انسان[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 22 ساعة
الرجال مشتريك ودق الباب وجاي يتزوجك وترك التركيات ملكات الجمال واخر شيء تغدرين فيه😕
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ 21 ساعة
نصابه😊
اليمــــــــــــامــــــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11681 ] نشر منذ 21 ساعة
ليه هيك ياعروووووس 😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15712 ] نشر منذ 20 ساعة
نذله 😆
ابو داري[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 18 ساعة
من سياق الخبر خرطي كله
هذا شكله مريسل تركيا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 17 ساعة
تعيش وتااااااكل غيرها🤗🤗🤗
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 17 ساعة
طرثوثه من على شاكلة طرثوث طينه وحده جتهم زيحه روافضه مجوس ملاعين يهبو هباهم الله
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 12 ساعة
وش تترجى من ها الجنسيه اللي تدور ع الدراهم يستاهل ماجاه ترك بنات بلده اطلق منها
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 9 ساعات
نصابين محترفين يستغلون وضعهم لاتمام مهمة السرقة
لا حول ولا قوة الا بالله
صهيب[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 6 ساعات
اكيد البنت كانت صاااروخ لتكون طعم لبعظ الرجال وانية الرجال شريف قصده الزواج والعفة له الله يرزقة بخير منهاا ( عصابة سوريين )