بالصور.. المنتخب الوطني المشارك في ” خليجي 23 ” يغادر غدًا إلي الكويت

ماجد الاشرم (صدى):

تغادر بعثة المنتخب الوطني مساء غدً الثلاثاء، إلي الكويت، استعدادًا للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي ” 23 ” لكرة القدم، وذلك بعد ختام المعسكر التحضيري الذي أقيم في مدينة الرياض واستمر لمدة 5 أيام.

وكان المنتخب الوطني أجري تدريبة عصر اليوم الإثنين، علي الملعب الرديف بملعب الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض.

وبدأت الحصة التدريبية بتدريب الإحصاء، بعدها تدريب لياقة متنوعة باستخدام الكرة، قبل أن يجري اللاعبون تدريب التمرير علي مساحات متنوعة، فيما طبقت مجموعة من اللاعبين تدريبات تكتيكية ركزت علي التحرك بدون كرة والاستحواذ وتنويع أساليب اللعب.