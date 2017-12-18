بالصور.. ” أمانة المدينة ” تضبط أغذية فاسدة وتغلق محل تجاري بالمليليح

نايف السالم(صدى):

تمكنت أمانة المدينة المنورة من مواصلة حملاتها التصحيحية في بلدية المليليح ، حيث قامت بزيارة 33 منشأة صحية بالإضافة إلى 47 محل تجاري .

وعثرت الفرق الرقابية بالأمانة على مواد فاسدة ومخالفة للاشتراطات الغذائية السليمة ، مما أسفر عن إتلافها لـ 60 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وإغلاق محل مخالف تطبيقًا للائحة الجزائية بحق المخالفين .

وكانت فرق أمانة المدينة الرقابية قد توجهت اليوم الإثنين إلى بلدية الحرم لاستكمال حملتها التصحيحية ، حيث قامت بإنلاق 60 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ، وكشفت عن قصور النظافة بإحدى المحلات .