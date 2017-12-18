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الحوثيون يعثرون على قطع أثرية في منزل خال ” صالح “

الحوثيون يعثرون على قطع أثرية في منزل خال ” صالح “
فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر إعلامية، اليوم الإثنين، أن الحوثيين عثروا على عشرات القطع الأثرية النادرة، بمنزل خال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مهدي مقولة، الذي يعتقد أنه قتل، عقب إحكام الجماعة قبضتها على صنعاء.

وقالت المصادر الإعلامية إن القطع التي عثر عليها الحوثيين، عبارة عن تماثيل ونقوش نادرة، تعود لمملكة سبأ وحمير وغيرها.

ويذكر أن مقولة، كان قائدًا عسكريًا برتبة لواء، ومن أشد الموالين لصالح.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 23 ساعة

كلهم خونه ،،،

,, من أدعى انه الصالح ، والطالح كلهم مافيه صالح ,,,

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