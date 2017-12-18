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  • نشر : منذ يوم واحد
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  • حوادث

اخماد حريق بجبال فخر برجال المع عسير

اخماد حريق بجبال فخر برجال المع عسير
محمد بن طحيطح (صدى):

باشر مدني رجال ألمع مساء اليوم الاثنين ١٤٣٩/٣/٣٠ بلاغاً عن نشوب حريق بمواقع متفرقة بأعشاب جافة وشجيرات متنوعة بجبل فخر بمحافظة رجال ألمع .

وقد باشرت فرق الدفاع المدني الحالة وتم أحتواء وأخماد الحريق بواسطة طرق الاطفاء والوسائل والمعدات اليدوية نظراً لعدم أمكانية وصول آليات الإطفاء للموقع لوعورته كونه (منحدرات جبلية صخرية ) ويعزى السبب من خلال المعاينة والتقصي إلى عبث مجهولين .

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي.


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