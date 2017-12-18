” العمل ” : لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

عادل الحربي(صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات باليوم، وفقًا لنظام العمل.

وأضاف أبا الخيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : قد لوحظ أن بعض المنشآت تخالف ذلك؛ بتشغيل مواطنين ومواطنات بالأنشطة التي صدر فيها قرارات توطين وتأنيث لساعات أطول، حيث يجري ضبط هذه المنشآت ومخالفتها.

وأوضح أبا الخيل أنه يمكن الإبلاغ عن أي منشأة مخالفة على الرقم 19911.