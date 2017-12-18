7 عبارات تخدعين بها نفسك
قدمت أخصائية في العلاقات الأجتماعية ، 7 عبارات ترددها المرأة هي في الحقيقة أكاذيب، ترددينها لتبرري فيها تقاعسك أو وضعًا مزعجًا على أمل أنه سيتغير، رغم علمك أن شيئًا لن يتغير.
1- سوف يتغير… أو تتغير
قد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نتعلم أننا لا نستطيع إصلاح أي شخص أو تغييره. حين تدركين هذه الحقيقة وتقبلين الآخرين كما هم دون توقع التغيير، عندها فقط ستشعرين بالراحة.
2- سأفعل ذلك ذات يوم
كم عدد المرات التي قلت فيها لنفسك ذات يوم: سوف أسافر أو سوف أترك وظيفتي وأبدأ عملاً حرًا أو غير ذلك، حتى جاء يوم أدركت فيه أنه لم يعد هناك وقت للقيام بأي من هذه الأمور. أيامنا على هذا الكوكب معدودة لذلك إفعلي ما تريدين فعله ولا تؤجلي.
3- فقط لو كان لدي الوقت
غالبًا ما نلقي باللوم على الوقت عندما نخطط للقيام بأشياء نريدها سواء كان ذلك الرياضة أوالقراءة أو غيرها، ونادرًا ما نتوقف لنفكر كيف ندخل هذه الأشياء الصغيرة في جدول أعمالنا المزدحم. لماذا لا توقفين السيارة بعيدًا وتمشين قليلاً في طريقك إلى العمل، لماذا لا تحملين كتابًا معك أينما ذهبت، وتقرأين في فترات الانتظار؟
4- ستكون الأمور أفضل لو أن لدي..
حين ترددين هذه العبارة فهذا يعني أنك غير راضیة بما تملكين في الوقت الحالي، وبالتالي لن تکون سعيدة بالحصول على أشياء أخرى. تذكري أيضًا أن العديد من الأشياء التي لديك الآن كنت ترغبين بها ذات يوم، فإن تقدير ما لديك يجعل كل شيء أفضل.
5- أنا خائفة وعاجزة
عندما تشعرين بالعجز، فإنه من الصعب الاعتقاد بأن لديك خياراً للخروج من المشكلة، وربما يريحك الإحساس بأنك ضحية، لكن هناك دومًا طريقة للخروج من المأزق؛ لأن الإحساس بالعجز سيزداد سوءا بمرور الوقت. عليكِ بقليل من التفكير وربما بعض المخاطرة لتخرجي مما أنت فيه.
6- لست مستعدة لـ…
الحقيقة هي أن لا أحد يشعر أنه على استعداد لأي شيء جديد، سواء أكان تغيير العمل أم إنجاب طفل مثلاً. السبيل الوحيد للتخلص من هذا الإحساس هو أن تبدئي، إذا لم تفعلي فهذا يعني أنك لست مهتمة فعلاً بالأمر أو أنك تماطلين، لكن على الأرجح أن السبب هو الخوف.
7- لست جيدة بما يكفي
هذه أسوأ عبارة تقولينها لنفسك، كل يوم قولي لنفسك أنك شخص رائع، وأنك تملكين صفات جيدة تكفي لتستحقي حياة سعيدة. تذكري أيضًا أن هناك فرقًا بين التفكير بأنك تستحقين أن تكوني سعيدة ومعرفة أنك مؤهلة لتكوني سعيدة، والعبارة الأولى هي الأهم.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10200 ] نشر منذ يوم واحد
١ . ٦ . ٢ ☹☹
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11681 ] نشر منذ يوم واحد
تعبنا وحنا نخدع ونجاهد انفسنا 😭😭
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بل يصل الامر احيانا لحد البكاء؟؟؟
فقلي من يبرأ الدمع حينها 😔
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 24 ساعة
ياليتكم كتبتم اسم الأخصائية عشان نستفيد أكثر منها
كلها إلى حد ما قدرت أتغلب عليها أو أتجاوزها
إلا عبارة ٦ إلى الآن ماأحس إني مستعدة أو بكون مستعدة للزواج
أنا جبانة من هالناحية
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ 24 ساعة
الله يعين😊
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ 24 ساعة
أشَدّ الوَجَع أشيآء لا تُروىٰ ، لا تٰحكىٰ ، لا تُقآل فقَط تُحَسّ
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ 24 ساعة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ 24 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 23 ساعة
هههههه توني مافضيت مع نفسي عشان اخدعها☺️☺️
abu ammar[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 23 ساعة
طيب يكون خير
الانسان يستطيع ان يغير واقعه الى الافضل بالصبر والعزيمه والقدره على اتخاذ القرار السليم
همس~[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 23 ساعة
لبى نفسي ❤️ ؛
من لها غيري اخدعها واداريها 😘~
درة البسامي[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 23 ساعة
اعتقد أن المهم في الموضوع …وحتى يتحقق ما نريد…
لابد من وضع أهداف منطقية تتفق مع قدراتنا وظروفنا الحالية ..
ولا بد أن يكون لها سقف زمني…
ومع الاصرار والعزيمة ..سيتحقق لك كل ما تريدين…
ولا ننسى التفاؤل والثقة بأنفسنا وبقدرتنا على التأثر والتأثير…
وعن تجربة شخصية… إذا وضعت الأمور في نصابها ونطاقها الصحيح…
سيتحقق لك ..كل شيء بما في ذلك المستحيل الذي رأيتيه كذلك يوما ً ما….
أسأل الله أن يحقق لنا ولكم كل ماهو جميل…
همس~[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 23 ساعة
الحياه بسيطه ومؤقته ؛
سعادة كل شخص منه وفيه ،
يقدر بتفكيره الايجابي يعيش كل السعاده والرضى ؛
والعكس لما يكون كل تفكيره سلبي ويدقق بكل التفاصيل بيقضي حياته بدور الضحيه
وكله اسى وحزن ~
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ 23 ساعة
ههههه😁الله يديمهاويحفظهالك ياهمس😁😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15712 ] نشر منذ 23 ساعة
ما أحبها عبارات التحطيم ذي خصوصاً 5 و6
حلوو نعطي أنفسنا ثقه وتفاؤل اولاً واخيراً هالشيء رح يأثر ع نفسيتنا 😊
همس~[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 23 ساعة
☺️ امين قحطانيه ؛
وربي يحمي لك نفسك وكل غالي~
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ 22 ساعة
اللهم آمين اجمعين😊
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5638 ] نشر منذ 22 ساعة
سلام عليهم
كيفهم مع البرد
برق[ عدد التعليقات: 11268 ] نشر منذ 21 ساعة
رقم 6
انا ماني مستعده اعمل كذا وكذا ،، انا ماعندي استعداد أضحي
انا ماعندي استعداد أخدمك 24 ساعه ،، انا ماعندي استعداد
اطبخ كل يوم 😡😡😡😡😡😡😡
اجل ليش تتزوجين وتتحملين مسئوليه وبيت ووراعين وزوج ؟؟؟
هذي أسوأ جمله ممكن يسمعها الرجل من زوجته
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 19 ساعة
رآها غارقة بدموعها، فقال لها: لماذا تبكين؟ قالت : يقولون : أنا قصيرة. قال لها : قفي لأري ! قالت : أنا واقفة يا حيوان..
#فرفشة_شرعية
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9314 ] نشر منذ 18 ساعة
ياشوق جوي عليه غبار ماهو في غبيتك صافي
مهموم وأنا والهموم كبار محدن سأل ليه ياكافي
ماصار هذا الجفى ماصار تصد وتغيب وتجافي
القلب لو تحرقه بالنار ماني بــ جايع ولا حافي
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9314 ] نشر منذ 18 ساعة
غيبتكـ*
كان زمان[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ 11 ساعة
من المهم الواحد يسلك لنفسه …