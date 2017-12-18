فيلانويفا ينافس جهاد الحسين علي صناعة الأهداف

نواف السالم(صدى):

نجح التشيلي كارلوس فيلانويفا، المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في منافسة نجم نادي التعاون، جهاد الحسين، المتصدر قائمة هذا الموسم بصناعته لـ8 فرص خلال منافسات دوري المحترفين السعودي.

ونجح كارلوس فيلانويفا، في صناعة هدفين خلال مباراة الباطن والاتحاد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري، ليصل إلى الرقم 7 في صناعة الأهداف.

وجاء في المراكز الثالث، الرابع والخامس، كل من جوناثان بينتيس، نجم نادي الباطن، لويز غوستافو، نجم فريق الفيصلي، ويحيى الشهري نجم نادي النصر، حيث قام كل منهما بصناعة 5 أهداف في دوري المحترفين هذا الموسم.