مستشفى الملك فهد بالدمام يعلن عن 4 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أفاد مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عن توفر وظائف صحية وهندسية شاغرة، لحملة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، بدءً من اليوم حتى تاريخ 16 فبراير المقبل.

وأبرز المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول علاج الجهاز التنفسي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الرعاية التنفسية، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي أول العلاج الطبيعي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص في العلاج الطبيعي.

– طبيب نفسي سريري: درجة الدكتوراه أو الماجستير في تخصص علم النفس السريري.

– أخصائي سلامة المستشفيات- إدارة الكوارث: درجة الماجستير أو البكالوريوس في الهندسة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: اضغط هنـــــــــــــا.