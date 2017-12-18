شركات باسمح تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عدد من الوظائف الشاغرة، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، جدة، وحائل، والقصيم.

ويذكر أنّ الوظائف المتاحة على المسميات التالية : ممثل مبيعات ” القصيم ” ، ممثل مبيعات ” حائل ” مساعد محاسب الرياض،بائع فان ” جدة ” ،بائع فان ” مكة المكرمة ” .

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 ديسمبر والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 فبراير 2018م. للتقديم اضغط هنــــــــــــــــا.