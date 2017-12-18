دراسة حديثة : الجراثيم أكثر خطورة على المُسافرين من سقوط الطائرة

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أمريكية حديثة نفذتها جامعة ” دركسل ” اليوم الإثنين ، أن هناك خطر أكبر من سقوط الطائرة يواجه المُسافرين ويعرضهم للموت ، عن طريق تكاثر البكتيريا والجراثيم داخل الطائرة وهو ما ينتج عن قوة الضغط في الكابينة .

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن بيئة الطائرة الداخلية تمثل خطر صحي كبير بسبب انتشار الجراثيم خاصةً في جيوب المقاعد التي عادةً ما يضع فيها المُسافرون مناديلهم وكتبهم ومتعلقاتهم الشخصية ، فضلًا عن العربة التي يستخدمها طاقم الطائرة في خدمة المسافرين عبر فتحات المراوح والأحزمة .

فيما أوضحت الدراسة أنه تم إرسال فريق طبي لمعاينة بعض الطائرات في خمسة مطارات بالولايات المتحدة ، حيث كشفت عن وجود ما يزيد عن 2155 مستعمرة جراثيم في كل بوصة مربعة ، والأكثر صدمة أن الفريق الطبي اكتشف أن الحمامات داخل الطائرة أكثر سلامة من الأماكن الأخرى لاستمرار تعقيمها وتنظيفها .

ووجهت الدراسة نصيحة للمسافرين لحماية أنفسهم من التعرض لمخاطر الجراثيم داخل الطائرة ، من خلال الحرص على استخدام المناديل المعقمة طوال الوقت .