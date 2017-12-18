بالصور.. الوهيبي يكرِّم 124 طالبًا متفوقًا في الرياض

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي على أهمية أن يقترن التفوق والتميز في شخصية الفرد بالأخلاق والقيم والمثل العليا مشيراً إلى أن الإنسان يستطيع أن يحقق بالعلم والأخلاق أهدافه الشخصية وأهداف مجتمعه ووطنه وأن يكون لبنة صالحة في بناء هذ الوطن .

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال رعايته حفل تكريم الطلاب المتفوقين على مستوى الإدارة للعام الدراسي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ والذي نظمته إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الرياض اليوم الاثنين بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي .

بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام ومديري الإدارات ومديري مكاتب التعليم وعدد من المشرفين وأولياء أمور الطلاب المكرمين .

ووجه الوهيبي في كلمته رسالة إلى الطلاب ببذل المزيد من الجهد والامتثال بالأخلاق الإسلامية مؤكداً أن العلم والأخلاق من أساسيات شخصية المسلم .

وخاطب قادة المدارس والعاملين فيها من الهيئة التعليمية والإدارية وقدم لهم الشكر للجهود المبذولة في خدمة وتعليم الطلاب مشيراً إلى أنهم شركاء أولياء الأمور في تعليم وتهذيب وتربية الأبناء .

وهنأ الوهيبي أولياء الأمور بتفوق أبنائهم مشيراً إلى أن لحظات التكريم بعد التفوق والتميز هي من أجمل الذكريات لأي طالب علم مختتمًا كلمته بتأكيده على حرص قادة هذه البلاد على توفير كل الإمكانيات ليتمكن الطلاب من تحقيق الإبداع والتفوق والتميز .

وكان حفل التكريم قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى مدير التوجيه والإرشاد في تعليم الرياض الأستاذ عبدالرحمن السبيل كلمة أوضح فيها أنه سيتم خلال الحفل تكريم ١٢٤ طالباً متفوقاً من المرحلتين المتوسطة والثانوية حصلوا على نسبة ١٠٠٪‏ منهم ٥٧ طالباً من المرحلة المتوسطة و٦٧ طالباً من المرحلة الثانوية مقدماً تهنئته وتهنئة منسوبي الإدارة للطلاب ولأولياء أمورهم على تفوقهم وتميزهم على مستوى الإدارة.

بعد ذلك ألقى الطالب عبدالعزيز الدويش من مدارس الأرقم الأهلية كلمة الطلاب المكرمين قدّم فيها شكره لأولياء الأمور ولقادة ومعلمي المدارس لجهودهم الكبيرة مع الطلاب مشيراً إن أن التفوق والتميز والتكريم سيدفعهم للمزيد من التألق لخدمة الوطن الغالي وتحقيق الأهداف الشخصية لكل طالب وخدمة المجتمع بشكل عام.

بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي عن التعليم في المملكة ونبذة عن دور إدارة التوجيه والإرشاد في الحفاظ عَلى سلوكيات الطلاب .

تلا ذلك تكريم المكاتب والمدارس المتميزة في برامج التوجيه والإرشاد وتنفيذ الأسبوع التمهيدي بعد ذلك كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الطلاب المتفوقين ثم أُخذت الصور التذكارية للطلاب مع راعي الحفل .