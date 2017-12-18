” بوتين ” يهدي جروًا لأسرة روسية حلمت بالحصول عليه

موسكو(صدى):

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الأحد، جرو صغير لإحدى العائلات الروسية التي حلمت كثيرًا بالحصول على فصيلة محددة من إحدى الكلاب، والتي تقطن بقرية روسية نائية، وذلك عندما قامت فتاة في الثامنة من عمرها بإرسال رسالة تحمل هذا الطلب الشخصي إلى موقع الرئيس الرسمي والتي أشارت فيها إلى أنها أمنية والدتها منذ الطفولة .

ومن جانبها، أكدت والدة الفتاة أنها لم تعط اهتمامًا للرسالة التي أرسلتها ابنتها للرئيس ، حيث أنها لا تعد أكثر أهمية من الرسائل الأخرى التي تصله بشكل يومي ، ومن ثم أعربت السيدة عن سعادتها بتحقيق حلمها بهذا الجرو وتتمنى الحصول على شقة جديدة وكبيرة قريبًا .

وكانت وسائل إعلام رصدت مُسبقًا ولع الرئيس الروسي بالكلاب التي يعتبرها أذكى أنواع الحيوانات، وهو ما دفع رؤساء الدول للمبادرة بإهداء ” بوتين ” الكلاب .