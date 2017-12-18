” بوتين ” يهدي جروًا لأسرة روسية حلمت بالحصول عليه
أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الأحد، جرو صغير لإحدى العائلات الروسية التي حلمت كثيرًا بالحصول على فصيلة محددة من إحدى الكلاب، والتي تقطن بقرية روسية نائية، وذلك عندما قامت فتاة في الثامنة من عمرها بإرسال رسالة تحمل هذا الطلب الشخصي إلى موقع الرئيس الرسمي والتي أشارت فيها إلى أنها أمنية والدتها منذ الطفولة .
ومن جانبها، أكدت والدة الفتاة أنها لم تعط اهتمامًا للرسالة التي أرسلتها ابنتها للرئيس ، حيث أنها لا تعد أكثر أهمية من الرسائل الأخرى التي تصله بشكل يومي ، ومن ثم أعربت السيدة عن سعادتها بتحقيق حلمها بهذا الجرو وتتمنى الحصول على شقة جديدة وكبيرة قريبًا .
وكانت وسائل إعلام رصدت مُسبقًا ولع الرئيس الروسي بالكلاب التي يعتبرها أذكى أنواع الحيوانات، وهو ما دفع رؤساء الدول للمبادرة بإهداء ” بوتين ” الكلاب .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 24 ساعة
كلاب تهدي كلاب على كلاب ,,
,, لاجديد باالموضوع ,,
abu ammar[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 24 ساعة
على فكره الرئيس الروسي يتعامل مع رسائل المواطنيين بكل جديه مهما كانت الرساله
اذكر انه استجاب لرساله امرأة فقيره مع ابنائها طلبت منه مسكن صغير يحميهم من البرد وروسيا معروف جوها في الشتاء بارد بشكل قوي
وفعلا استجاب لطلبها وجاء بنفسه لاعطائها ملكية البيت ولم تكن المرأة مصدقه ما حصل لها واخذت تبكي وتحتظن الرئيس وهو يعطيها ورقة الملكيه وتفاجىء اهل الحي بقدوم سيارة الرئيس ومعه بعض الحراس الى مكان المرأه غير مصدقين ما يرونه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 18 ساعة
أبو عمار
ترى أغلب البيوت ف روسيا من الزنك
هناقر كلها🤗
المر[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 18 ساعة
ووصلت الرساله وعطاهم بيت قمه الاحسان لانسان هو الانسان اينما كان
الهاوي[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 10 ساعات
صحيح قرأنا كثيراً في الصحف العالمية بأنه لايهمل الرسائل الموجهة اليه خاصة مثل هذا النوع
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 9 ساعات
كلاب تتفاهم مع بعضها
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ 6 ساعات
لديه انتقائيه في الرسائل
لقد قام أهالي سوريا وخاصه حلب بتوجييه الاف الرسائل الشخصيه والاعلاميه لمستر بوتين ورد عليها بالاف اخري من الصواريخ والقنابل -رشة عطر مقابل أطنان من ——-