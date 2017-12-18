الزكاة والدخل تنظم ورشة عمل حول ضريبة القيمة المُضافة في عنيزة

نايف السالم(صدى):

تنظم الهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة عنيزة يوم غد، ورشة عمل للتعريف باللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار استعدادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير2018م، وبهدف تسهيل امتثال المنشآت لمتطلبات الضريبة، وسيتم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية في عنيزة.

وتستعد الهيئة، لتنظيم ورش عمل أخرى حول الضريبة في كل من المجمعة، وعرعر، داعية ممثلي المنشآت التجارية المتواجدة في تلك المناطق إلى حضور هذه الورش، للاطلاع على أهمية تسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المضافة، والخطوات المطلوبة لعملية التسجيل، إضافة إلى الآليات الواجب اتباعها لتحصيل الضريبة.

وتأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ شهر سبتمبر الماضي في معظم المناطق السعودية، بهدف رفع جاهزية المنشآت وضمان فهمها لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى معرفة الخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد.