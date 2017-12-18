كمبيوتر يفوز بـ 2 مليون دولار في لعبة ” بوكر “

متابعات(صدى):

شهد الذكاء الاصطناعي تقدم مذهل خلال الآونة الأخيرة بسبب طموحات العلماء التي لا تتوقف في كل ما يتعلق بهذا المجال ، حيث تمكن العلماء من ابتكار كمبيوتر يستخدم الذكاء الاصطناعي ثلاثي المحاور والذي يتمكن من التنبؤ بالأوراق التي في يد الخصم وإظهار المعلومات الخفية في الألعاب الإلكترونية .

وتمكنت تقنية هذا الحاسب الآلي من هزيمة أفضل لاعبي البوكر غير المحدود في ولاية تكساس ، حيث استمرت المُسابقة لمدة 20 يومًا ، فاز خلالها الكمبيوتر على جميع اللاعبين وربح مبلغ مالي يصل إلى 1.8 مليون دولار .

ويُعد السر الخفي وراء هذه القدرات الخارقة التي يمتلكها الجهاز ، هو امتلاكه لثلاثة محاور استراتيجية ، الأول يتمثل في وضع استراتيجيات مفصلة للجولة الأولى وتقريب للجولات اللاحقة ، والثاني هو القيام بتغيير الاستراتيجية الأولى بناءاً على حركة الخصم ، فيما يعمل المحور الثالث والأخير على تحسين الاستراتيجيات خلال المسابقة عبر تحليل حجم رهانات الخصم .