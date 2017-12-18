مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: سنستخدم الفيتو على مشروع القرار المطروح حول القدس

واشنطن(صدى):

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى، أن الولايات المتحدة سستخدم حق النقض ضد مشروع القرار المصرى المطروح على مجلس الأمن بشأن القدس.

وأضافت هيلى أننا ملتزمون بالتوصل إلى سلام دائم مبنى على حل الدولتين، زاعمة أن مشروع القرار المطروح يعيق السلام، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن بلادها ملتزمة بالتوصل إلى سلام دائم مبنى على حل الدولتين.

من ناحية أخرى، دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاى ملادينوف، إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية، التى وصفها بـ ” غير القانونية ” ، بحد قوله.

وأضاف ” ملادينوف ” فى كلمته خلال جلسة مجلس الأمن التى دعت إليها مصر بشأن إلغاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس، أن هنالك خطوات أحادية الجانب يمكن أن تهدد حل الدولتين، كما أن الحوادث الأمنية زادت بعد القرار الأمريكى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.