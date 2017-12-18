” الزكاة والدخل ” : فرض ضريبة القيمة المضافة 5% على المجوهرات

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن المجوهرات ” المشغولات الذهبية ” ، سوف تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عند بيعها من قبل شخص خاضع للضريبة.

ويعد الشخص الخاضع للضريبة في المملكة، هو الشخص الذي يقوم مستقلًا بممارسة نشاط اقتصادي، بغرض تحقيق الدخل.

وأوجبت اللائحة على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم كل شهر بحساب قيمة توريداته، خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها، وفي حال تخلف أي شخص ملزم بالتسجيل، فللهيئة تسجيله تلقائيًا.