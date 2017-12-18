البورصة المصرية تربح 2.4 مليار جنيه

القاهرة(صدى):

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الإثنين، ارتفاعاتها لدى إغلاق التعاملات مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية .

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.4 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 827.5 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1.1 مليار جنيه .

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 0.03 % ليبلغ مستوى 14721.45 نقطة ، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 2.11 % ليبلغ مستوى 835.67 نقطة .

وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 1.65 % إلى قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 1955.63 نقطة .