ضيوف خادم الحرمين يغادرون المدينة متوجهين إلى مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

غادرت اليوم الإثنين، المجموعة العاشرة من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة والبالغ عددهم 220 شخصية إسلامية من 7 دول عربية من الشخصيات الإسلامية البارزة المدينة المنورة، متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة .

وكان ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة خلال زيارتهم للمدينة المنورة خلال 5 أيام، أدوا الصلوات في المسجد النبوي، وسلموا على المصطفى ــ صلى الله عليه وسلم ــ وصاحبيه الكريمين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق ـــ رضي الله عنهما-.

كما التقوا ضيوف خادم الحرمين الشريفين، فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، كما صلوا في مسجد قباء، وزاروا شهداء أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والجامعة الإسلامية .