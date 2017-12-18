شرفة المنزل تثير ذعر ” وعد “

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة وعد عن أكثر الأشياء التي تسبب لها شعور الذعر ، حيث أنها تخشى الوقوف في شرفة منزلها لأن الأمر يتحول إلى هوس بأنها ستفقد هاتفها المحمول بالسقوط من الأعلى في الوقت الذي يجب أن تستمتع فيه بالمناظر الخلابة والهواء النقي .

وعلقت الفنانة ساخرة عبر موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” على صورة لها قائلة ” الناس توقف بالبلكونة تعيش جو وأنا أتخيل تليفوني يطيح وكيف أنزل بسرعة أجيبه وإذا الشريحة انكسرت أروح أطلع بدل فاقد ، هذا تفكير بالله حق ناس طبيعية ” .

يذكر أن المطربة وعد طرحت احدث أعمالها بعنوان ” لاحب ” خلال الفترة الماضية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2017 .