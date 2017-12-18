اعتقال وزير سابق بالصومال بتهمة الخيانة

مقديشو(صدى):

تمكنت قوات الأمن الصومالية، اليوم الإثنين، اعتقال وزيرا سابقا من المعارضين للحكومة، في مداهمة ليلية لمنزله عقب اشتباك مع حراسه.

وقال متحدث باسم وزير الأمن الداخلي عبد العزيز علي، في مؤتمًا صحفيًا له اليوم، إنه ” ألقى القبض على عبد الرحمن عبد الشكور الوزير السابق وفقا للقانون بمقتضى مرسوم من المدعى العام ووزير الأمن الداخلي، بتهمة الخيانة “.

وأكد شرطى مقتل خمسة من الحراس فى المداهمة فى حين قال عبد الله على أحد وجهاء المنطقة لرويترز إن عبد الشكور أصيب فى ذراعه برصاصة طائشة.

وشارك عبد الشكور في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في فبراير الماضي، وهو سياسى معارض ومنتقد شديد للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة التى يقودها الرئيس محمد عبد الله محمد.