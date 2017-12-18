مجهولون يحذفون رسائل قاتل السفير الروسي

موسكو(صدى):

حذف مجهولون رسائل البريد الالكتروني والمشاركات الاجتماعية لمنفذ عملية اغتيال السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف ، وهو ضابط الشرطة مولود ميرد الطنطاش ، حيث كشفت نتائج التحقيق الأخيرة أن عملية الحذف تمت بمساعدة جهاز كمبيوتر افتراضي .

ووفقًا لوسائل إعلام أحنبية ، فإن الأعضاء المرتبطين بشبكة الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن المُقيم في أمريكا قاموا بالاتصال على الهاتف المحمول الخاص بـ ” الطنطاش ” من خلال خدمة تدعى “في بي إن ” للتصفح ، بالتزامن مع وقت الاغتيال ، لحذف جميع محادثاته عبر موقع ” جيميل ” ، و شبكة التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .

ومن جانبها ، أفادت شركة ” إكسبريس في بي إن ” صاحبة الخدمة ، أنها لا تخضع لقوانين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، فيما حاولت السلطات التركية التواصل مع شركة ” آبل ” للتعرف على صاحب الحاسب الآلي الذي حذف الرسائل ، إلا أن الرقم التسلسلي للكمبيوتر المستخدم في عملية الاختراق أعد عن طريق جهاز افتراضي ليس موجود فعليًا على أرض الواقع .