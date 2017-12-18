المرور يعلق على فيديو ” إخفاء ساهر قرب حاوية قمامة ” بالرياض
أطلقت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين، بيان توضيحيًا الفيديو المتداول الذي يُوثق وجود جهاز الرصد الآلي ” ساهر ” بالقرب من حاوية قمامة، حيث قال مصور المقطع إنه لاوجود لوحات إرشادية بالسرعة المحددة في أحد الطرق شرق الرياض.
وقالت إدارة المرور إن موقع جهاز الرصد لا يعني شيئًا ما دام أن قائد المركبة ملتزم بسرعة الطريق المحددة، وهذا هو الأصل، موضحة بتفقد الموقع الظاهر في المقطع.
ونشرت إدارة المرور صور مرفقة في بيان يبين وجود عدد من اللوحات التي تحدد السرعة على ذلك الشارع بـ 80 كلم في الساعة بكل وضوح.
وأضحت إلى أنه سيتم تركيب أجهزة متحركة محمولة في دوريات المرور السرية والرسمية، لضبط مخالفة السرعة.
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ يوم واحد
بات من المؤكد للمواطن بأن مدير الإدارة العامة للمرور ومستشاريه جاهلين بالأنظمة العالميه للمرور من تصريحهم الماضي ( بأن السرعة التي تقل عن المسموح به تعتبر مخالفة ) ! صحيح مخالفة يعاقب عليها القانون ولكن إذا كانت سبب في حادث وتم صدمه من الخلف من يتحمل نسبة الخطأ ؟؟؟
هناك من يقف مركبته بالمسارات الضيقة ويتم صدمه من الخلف بسبب وقوفه الخاطىء . ويتحملها الصادم !!
في الدول التي سبقتنا يتحملها من يعيق الطريق بكل الحالات دوت أستثناء .
مازالت الإدارة العامه للمرور تتخبط في قراراتها وانظمتها الفاشلة !!
محمد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يوم واحد
لاوالله ليس القصد تقليل الحوادث الحوادث لاتزال كما هيا قبل الرصد وبعد الرصد والحوادث موجوده حتا بدول المتقدمه ولاكن القصد سلب اموال الناس بلباطل بسم النضام والا كيف اعرف السرعك المفضله لشخصكم الكريم كيف اعرف السرعه التي حددتها لشارع لوحه صغير في زاويه بجنب محل او عماره او شجره ليسة باينه للعيان لو انتم صادقين ضعو لوحه كبيره افقيه مثل الوحات الموجوده بطرق السريعه امام سائق السياره تكون عرضيه من جنب الشارع الى الجنب الاخر وبلون ملفت لنضر وعند ماتريدون تغيير السرعه تضع لوحه مماثله فيها التغيير لسرعه
متابع[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 23 ساعة
السرعة التي تقل عن المسموح به تعتبر مخالفة ) ! صحيح مخالفة يعاقب عليها القانون ولكن إذا كانت سبب في حادث وتم صدمه من الخلف من يتحمل نسبة الخطأ ؟؟؟( منقول)
هذا المضحك صحيح يخترعون أنظمه من الراس والضحية المواطن..
يعني نسرع ولاما نسرع حيرنا ذا المرور ..سرعه مخالفه تهدي مخالفه…يعني يبغانا المرور نطير بطياره شكلها كذا . بس ما يبغون يصرحون به.. شوية احترام يامرور..ما عندكم شغل انتوا إلا فقع مرارة الناس