المرور يعلق على فيديو ” إخفاء ساهر قرب حاوية قمامة ” بالرياض

علي القحطاني(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين، بيان توضيحيًا الفيديو المتداول الذي يُوثق وجود جهاز الرصد الآلي ” ساهر ” بالقرب من حاوية قمامة، حيث قال مصور المقطع إنه لاوجود لوحات إرشادية بالسرعة المحددة في أحد الطرق شرق الرياض.

وقالت إدارة المرور إن موقع جهاز الرصد لا يعني شيئًا ما دام أن قائد المركبة ملتزم بسرعة الطريق المحددة، وهذا هو الأصل، موضحة بتفقد الموقع الظاهر في المقطع.

ونشرت إدارة المرور صور مرفقة في بيان يبين وجود عدد من اللوحات التي تحدد السرعة على ذلك الشارع بـ 80 كلم في الساعة بكل وضوح.

وأضحت إلى أنه سيتم تركيب أجهزة متحركة محمولة في دوريات المرور السرية والرسمية، لضبط مخالفة السرعة.