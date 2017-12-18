ليلي عبدالله تعلن خطوبتها

الثلاثاء 19
ديسمبر
توقعتها حلوه ع أسمها
طلعت تشبهه ركبتي🤔
ههههههههههههههههه
*
مبروك *****
قلت الأخبار وش دخلنا فيها انخطبت ولا لليلة دخلتها اليوم
صراحه شي يدمي القلب اذا ذي موضيعنا
لا لسخافات وحثالة المجتمعات
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يوم واحد
توقعتها حلوه ع أسمها
طلعت تشبهه ركبتي🤔
رااايق[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههههههههههه
*
مبروك *****
ابو راكان[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ يوم واحد
قلت الأخبار وش دخلنا فيها انخطبت ولا لليلة دخلتها اليوم
صراحه شي يدمي القلب اذا ذي موضيعنا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 7 ساعات
لا لسخافات وحثالة المجتمعات