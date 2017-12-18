الإيطالي ألبيرتو زاكيروني يعلن قائمة منتخب الإمارات في خليجي 23

ماجد محمد(صدى):

أعلن المدير الفني للمنتخب الإماراتي، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، قائمة الأبيض النهائية للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي (خليجي 23)، المقررة في دولة الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير المقبل.

وتضم قائمة المنتخب الإماراتي 23 لاعبًا وهم:

فارس جمعة، محمد فوزي، علي مبخوت، أحمد الهاشمي (الجزيرة)

خميس إسماعيل، محمد مرزوق، إسماعيل الحمادي (شباب الأهلي دبي)

خالد عيسى، محمد أحمد، إسماعيل أحمد، مهند سالم، محمد عبدالرحمن، أحمد برمان، عمرعبدالرحمن، ريان يسلم (العين)

خليفة مبارك، محمود خميس (النصر)

محمد حسن الشامسي، محمد برغش المنهالي (الوحدة)

سالم العزيزي، علي سالمين، سلطان المنذري (الوصل)

أحمد مال الله فيروز (الإمارات)

وفيما يلي أعضاء الجهاز الفني والإداري:

عبدالله صالح (مشرف المنتخب) عبيد هبيطة (مديراً) ألبيرتو زاكيروني (مدرباً) ستيفانو غريتي وسليم عبدالرحمن (مساعدين للمدرب) موريزيو غوديو (مدرباً لحراس المرمى) طارق بن جدية (مترجماً) ماسيمو مانار (طبيباً) يوسف سحنون (معالجاً طبيعياً) ألفريدو باسيني (محلل مباريات).