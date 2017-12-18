بالصور.. افتتاح السوق الحر الجديد في مطار الملك فهد الدولي

خالد الضبيبي(صدى):

افتتح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام ” داكو ” تركي بن عبدالله الجعويني اليوم الإثنين، السوق الحرة الجديدة بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، الذي تتولى مهمة تشغيلها إحدى الشركات العالمية، بحضور عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المطار.

وصممت السوق الحرة التي تمتد على مساحة 1400 متر مربع بأسلوب عصري وبمواصفات عالمية لم يخل من لمسة تجسد تراث المنطقة الشرقية، وتحتوي على أكثر من 300 علامة تجارية عالمية مُعفاة من الرسوم الجمركية وملتزمة بالسياسات العالمية للأسواق الحرة.

وتقتصر مبيعات الأسواق على المسافرين عبر مطار الملك فهد بالدمام، وتتطلب عمليات الشراء مسح لبطاقة صعود الطائرة كما هو متبع في كل المطارات الدولية في العالم، حيث أن الخدمات التجارية تمثل أحد الاهتمامات الرئيسية لأي مسافر.