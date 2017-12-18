” مرور الطائف ” تغلق محل لزينة المركبات بعد تورطه مع مرتكب حادث
كشفت إدارة مرور الطائف اليوم الإثنين عن تعاون عمالة أحد المحلات المتخصصة في زينة المركبات مع المُتسبب في الحادث المروري الذي أودى بحياة عسكري في مجموعة الإسناد الهندسي بالطائف ، حيث لجأ قائد المركبة للمحل لاستبدال الأجزاء التالفة في المركبة وتغيير معالمها بعد ارتكاب الحادث للهروب بها .
وأغلقت إدارة المرور المحل بموجب القانون ، بعدما ضبطت العامل المتورط مع قائد المركبة الذي ارتكب المخالفة ، لتتم إحالته إلى هيئة الجزاءات بشعبة السير لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بحقه هو والمتسبب في الحادث .
ومن جانبه ، أفاد قائد المركبة خلال التحقيق أنه كان على عجلة من أمره لارتباطه بدوام العمل ، وهو ما دفعه للهروب لمدة 18 يوما بعدما حاول التمويه والتخفي بعد الحادث الذي أسفر عن وفاة العسكري ماجد الذي يبلغ 36 عامًا .
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