” مرور الطائف ” تغلق محل لزينة المركبات بعد تورطه مع مرتكب حادث

عبد العزيز القثامي(صدى):

كشفت إدارة مرور الطائف اليوم الإثنين عن تعاون عمالة أحد المحلات المتخصصة في زينة المركبات مع المُتسبب في الحادث المروري الذي أودى بحياة عسكري في مجموعة الإسناد الهندسي بالطائف ، حيث لجأ قائد المركبة للمحل لاستبدال الأجزاء التالفة في المركبة وتغيير معالمها بعد ارتكاب الحادث للهروب بها .

وأغلقت إدارة المرور المحل بموجب القانون ، بعدما ضبطت العامل المتورط مع قائد المركبة الذي ارتكب المخالفة ، لتتم إحالته إلى هيئة الجزاءات بشعبة السير لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بحقه هو والمتسبب في الحادث .

ومن جانبه ، أفاد قائد المركبة خلال التحقيق أنه كان على عجلة من أمره لارتباطه بدوام العمل ، وهو ما دفعه للهروب لمدة 18 يوما بعدما حاول التمويه والتخفي بعد الحادث الذي أسفر عن وفاة العسكري ماجد الذي يبلغ 36 عامًا .