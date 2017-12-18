ناقد رياضي يكشف أكثر 4 لاعبين أهمية في دوري المحترفين

طلال الغامدي(صدى):

أكد فهد الطخيم الناقد الرياضي، أن النجم التشيلي كارلوس فيلانويفا، لاعب فريق الاتحاد من أهم أربع لاعبين في دوري المحترفين بالموسم الحالي بجانب عمر السومة ، وكارلوس إدواردو والمغربي ومحمد فوزير لاعب النصر.

وأشاد ” الطخيم ” ، في إحدى القنوات الرياضية، بفيلانويفا بسبب تألقه في الفترة الأخيرة مع العميد، مشيرًا إلى أنه قادر على استخلاص الكرة دون ارتكاب أي أخطاء بالإضافة إلى صناعة الهجمة بطريقة مميزة ، ونقل الهجمة من الدفاع للهجوم بشكل جيد.

يذكر أن فيلانويفا كان سجل هدف الفوز للاتحاد في شباك الرائد في الجولة الـ13 من دوري المحترفين، بجانب صناعته لهدفين في مباراة الاتحاد والباطن في الجولة الـ14 من عمر المسابقة.