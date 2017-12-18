صحة الطائف: فصل مدير مركز صحي عن منصبه

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قام مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس اليوم الإثنين، بفصل مدير أحد المراكز الصحية جنوب المحافظة من منصبه، خلال جولة سرية مفاجئة أثبتت قصور الكادر الطبي والفني في أداء مهامهم.

وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، إن قرارات تنظيمية وتصحيحية طالت عداً من مراكز القطاع الجنوبي صباح اليوم من بينها إعفاء أحد مدراء تلك المراكز على خلفية جولة سرية كشفت بعض الملاحظات التي تلتزم صحة الطائف بمعالجتها فورًا.

وأضاف ” الربيعي ” أن ما يتم رصده من مخالفات خلال الجولات السرية هي حالات نادرة وفردية ولا تُشكل نسبة بين العاملين والعاملات بصحة الطائف.