” العويران ” يعتذر لسامي الجابر

ماجد محمد(صدى):

أثار مقطع فيديو قام لاعب المنتخب الوطني السابق سعيد العويران، بتصويره لنفسه لتوثيق حوار دار بينه وبين سامي الجابر عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، جدلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الحوار الراقي قدم العويران اعتذاره للجابر قائلًا، ” أنا لو غلطت أنا آسف.. انت حبيبي ” ، فما كان من سامي الجابر إلا أن رد عليه قائلًا، ” انت أخوي ما تتأسف.. انت أخ وعزيز ” ، لينتهي المقطع بقبلة على الرأس.

من جهته، نشر سعيد العويران تغريدة قال فيها إنه التقى أبو عبدالله سامي الجابر في حفل العشاء الذي أقامته الهيئة العامة للرياضة للضيوف المشاركين في احتفال الهيئة بتأهل المنتخب لكأس العالم.

وأكد ” العويران ” ، في تغريدته، أن الجابر أخ وصديق عزيز ومن خيرة الناس، صدره وسيع مثل صدر الشمالي.. يقول انتقدي ما علي.