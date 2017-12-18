” العويران ” يعتذر لسامي الجابر
أثار مقطع فيديو قام لاعب المنتخب الوطني السابق سعيد العويران، بتصويره لنفسه لتوثيق حوار دار بينه وبين سامي الجابر عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، جدلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال الحوار الراقي قدم العويران اعتذاره للجابر قائلًا، ” أنا لو غلطت أنا آسف.. انت حبيبي ” ، فما كان من سامي الجابر إلا أن رد عليه قائلًا، ” انت أخوي ما تتأسف.. انت أخ وعزيز ” ، لينتهي المقطع بقبلة على الرأس.
من جهته، نشر سعيد العويران تغريدة قال فيها إنه التقى أبو عبدالله سامي الجابر في حفل العشاء الذي أقامته الهيئة العامة للرياضة للضيوف المشاركين في احتفال الهيئة بتأهل المنتخب لكأس العالم.
وأكد ” العويران ” ، في تغريدته، أن الجابر أخ وصديق عزيز ومن خيرة الناس، صدره وسيع مثل صدر الشمالي.. يقول انتقدي ما علي.
ابوعبيد[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ يوم واحد
الاعتذار من شيم الرجال . بلعكس سعيد رجل نياتي وقلبه طيب . سامي محترم الى ابعد حدود وفقة الله تعالى في مشوارة الجديد وهو انسان طموح وينظر الى الامام .
خالد[ عدد التعليقات: 747 ] نشر منذ يوم واحد
العويران ابو وجهين ومن يوم شفته يدعى لحليمه عند الكعبه غسلت يدى منه