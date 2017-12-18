الشمراني والسهلاوي يحققان رقمًا مميزًا بدوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

تمكن كل من ناصر الشمراني مهاجم نادي الشباب ومحمد السهلاوي مهاجم نادي النصر، في تحقيق أرقام جيدة لهما في الجولة الـ14 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين .

وكان الشمراني، قد انضم لنادي الشباب قادمًا من نادي الهلال وساهم في وصول المنتخب السعودي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا مع زميله السهلاوي الذي يتواجد في المرتبة الثالثة في قائمة هدّافي الدوري السعودي بالموسم الحالي خلف كل من عمر السومة مهاجم الأهلي والتشيلي روني فيرناديز مهاجم نادي الفيحاء .