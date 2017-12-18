” البر الخيرية ” بالمخواة تبدء صرف الإعانات المالية

سعيد العجل(صدى):

بدأت جمعية البر الخيرية بالمخواة في صرف الإعانات المالية (الدفعة الاولى) في شهر ربيع الأول 1439للهجرة لمستفيديها والبالغ عددهم الفين وثلاثمائة وتسعة وعشرون (2329) مستفيداً يشكلون ستمائة وتسعة وسبعون (679) أسرة .

وصرفت مساعدات مالية أكثر من خمسمائة وثمانون ألفاً (580،000) في معدل 250 ريالاً للفرد الواحد في كل أسرة .

تأتي هذه الخطوة امتداداً للأنشطة العديدة والتي تولي لها الجميعة الاهتمام البالغ والكبير لما يعود بالنفع والفائدة علی المستفيد والذي يشكل النواة الأهم في العمل الخيري .

كما افاد الاستاذ سعد العمري بأن الجميعة لا زالت تستقبل في مقرها بالمخواة المستفيدين الذي لم يتسلموا إعاناتهم بعد وعليهم المراجعة الجمعية في اسرع وقت للاستفادة من الإعانة.