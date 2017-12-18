زعيم كوريا الشمالية يحقن نفسه بالذهب للوقاية من الأمراض

بيونج يانج(صدى):

أثار زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الجدل بعدما كشفت وسائل إعلام بريطانية أنه يحقن نفسه بالذهب بشكل مستمر للوقاية من الإصابة بأمراض السرطان والسمنة والخرف .

ووفقًا لوسائل الإعلام ، فإن العلماء في كوريا الشمالية تمكنوا من اكتشاف نوع جديد من العقاقير مُتاح في الدول الغربية لعلاج هذه الأمراض ، حيث لا يمكن للطبقات المتدنية أن تحصل عليه لارتفاع ثمنه .

ومن جانبه، أكد مطور العقار أن المادة التي يحتوي عليها فعالة لعلاج الكبد الذهني ومنع الإصابة بالتهابات الكبد والتليف والسكري والأرق ، بالإضافة إلى الأمراض السرطانية وضغط الدم وخرف الشيخوخة وإدمان المخدرات ، وينصح بها لتخفيف التعب الجسدي .