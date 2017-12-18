زعيم كوريا الشمالية يحقن نفسه بالذهب للوقاية من الأمراض
أثار زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الجدل بعدما كشفت وسائل إعلام بريطانية أنه يحقن نفسه بالذهب بشكل مستمر للوقاية من الإصابة بأمراض السرطان والسمنة والخرف .
ووفقًا لوسائل الإعلام ، فإن العلماء في كوريا الشمالية تمكنوا من اكتشاف نوع جديد من العقاقير مُتاح في الدول الغربية لعلاج هذه الأمراض ، حيث لا يمكن للطبقات المتدنية أن تحصل عليه لارتفاع ثمنه .
ومن جانبه، أكد مطور العقار أن المادة التي يحتوي عليها فعالة لعلاج الكبد الذهني ومنع الإصابة بالتهابات الكبد والتليف والسكري والأرق ، بالإضافة إلى الأمراض السرطانية وضغط الدم وخرف الشيخوخة وإدمان المخدرات ، وينصح بها لتخفيف التعب الجسدي .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يوم واحد
هذا إذا مات مايدفنه غيري😉😉😉