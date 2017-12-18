بالصور.. صحة الرياض تختتم حملتها التوعوية عن المضادات الحيوية

سعيد العجل(صدى):

اختتمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض أمس السبت حملتها التوعوية عن اضرار استخدام المضادات الحيوية تحت شعار ” تعامل معها بحرص ” والتي نظمتها ادارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية والتي استمرت اسبوعين في عدد من المراكز التجارية بالرياض وكان هدف الحملة رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بخطورة استخدام المضادات الحيوية وتضمنت التحذيرات عدم تناول المضاد الا بوصفه طبيه والالتزام بالمدة الزمنيه المحدده للمضاد حتى لو شعر المريض بتحسن .وعدم مشاركة المضاد الحيوي مع اي احد يستخدم نفس المضاد.

والتخلص من المضاد الحيوي بعد الانتهاء منه وعدم استخدامه مرة اخري و شهدت الفعاليات اقبالا كبيرا من الفئات المستهدفة إذ بلغ عددهم اكثر من 7000 الاف زائر وزائرة قدم لهم اكبر عدد من النصائح التوعوية والتثقيفية و تضمنت الفعاليات العديد من الأركان المنوعة بمشاركة وزارة الزراعه والتنميه للطب البيطري في ما يتعلق بالتوعيه باستخدام المضادات الحويه للماشيه وتاثيرها الغير مباشر على الإنسان و عدد من المستشفيات الحكومية وهي مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز ومدينة الملك سعود الطبيه ، ومستشفى الإمام عبدالرحمان الفيصل ، مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ) و مشاركة بعض الجهات الصحية الخاصة ( مستشفى دله و مغربي ).