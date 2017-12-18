بالفيديو.. ساهر داخل صندوق قمامة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ساهر لتصوير السيارات بصندوق القمامة في شارع، دون وضع لافتة تشير إلى وجود ساهر.

وهاجم المواطن الذي قام بتصوير المقطع، العامل المشرف على الساهر، حيث وقعت مشادة كلامية بينهم.