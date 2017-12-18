بالفيديو.. ساهر داخل صندوق قمامة
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ساهر لتصوير السيارات بصندوق القمامة في شارع، دون وضع لافتة تشير إلى وجود ساهر.
وهاجم المواطن الذي قام بتصوير المقطع، العامل المشرف على الساهر، حيث وقعت مشادة كلامية بينهم.
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ يوم واحد
لازم فلوس تجي من بليس ولا ابوخميس شخلل جيبك ايه المواطن لازم تموت علشان أعيش ٠
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11681 ] نشر منذ يوم واحد
😂😂😂
بيطلعون الريال من عين المواطن بجد
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11681 ] نشر منذ يوم واحد
دخيل الله صندوق قمامه عاد
طيب كان علقتوه بشجره مو احسن 😁😁
محمد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يوم واحد
مايشم الريحه واضع الاب تب على برميل الزباله وتبخر الريحه في وجهه
الشاعر[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ يوم واحد
هذا هوا الفساد بعينة بس مادم على المواطن
مايهم دوس عليه
رااايق[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ يوم واحد
حسبنا الله ونعم الوكيل **
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حتى بالغش وخداع الناس ** تبغون تأخذون فلوسهم بأي طريقة كانت !!!!!!
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بس هذا قدرك يا العامل أنت وساهر
M-512[ عدد التعليقات: 846 ] نشر منذ يوم واحد
حسبي الله على ساهر شافط الفلوس
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1397 ] نشر منذ يوم واحد
هذا اسمه سارق وليس بساهر
مرسيدس[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ يوم واحد
وش فيها هذه عوايد ساهر كلها اجهزتهم خشاخيش مدري وين بتوصل الثقافة عندهم
زائر[ عدد التعليقات: 983 ] نشر منذ يوم واحد
تطبيق نظام ساهر الحالي يطرح ثقافة لمجتمع بالرفض و العناد امام انظمه يراها الجميع ظالمه و تزيد معاناته .
ام بدر[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ يوم واحد
2030 يقولوا حتى الزباله بيسثمروها هههههههه
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ يوم واحد
يوزارة الإسكان جيب أجب _ كم بلغت أرباح أل 250 مليار لسكن لكل مواطن مودعه من 6 سنوات يجنى أرباحها ولحقها لاحقا 20 مليار _ ولا مواطن إستلم سكن لآنك
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ يوم واحد
المرور بعده جائع ماليآ باقي عليه يدخل بايكات السيارات بالمنزل ليقدم المخالفات على السائقين في منازلهم جبايه غير مسبقوه اطلاقآ والله نحتاج لفتوى توضح لنا هل هذه الحملات المروريه الجباره هي حلال ام حرام
المرور أصبح لأ يفرغ بين السائق المثالي والسائق المستهتر المتهور لايخلوا مواطن أي كان من مخالفات مروريه مهما كانت اخلاقياته أوسلوكياته المخالفات المروريه هوايه او ادمان أصبحت تطبق بشكل عشوائي والله المستعان 🌴🌴🌴🌴
مواطن[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ يوم واحد
المواطن الحلقه الاضعف لنهب جيبه بجميع الطرق الغير مشروعه
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههه الله يادنيا حراميه عيني عينك
مواطن[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ يوم واحد
بكره بتدفع ضريبه لانك مريت من جنب زباله وضريبه شميت ريحت الزباله
خالد المالكي[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ يوم واحد
اليوم شايف باص الشرطه يشيل الاطفال اليمنه المتسولين من عند الاشارات يجهزون ويهئيون الاماكن لشعب السعودي ابن البلد اولى من الاجنبي
خالد المالكي[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ يوم واحد
اليوم شايف باص الشرطه يشيل الاطفال اليمنه المتسولين من عند الاشارات يجهزون ويهئيون الاماكن لشعب السعودي ابن البلد اولى من الاجنبي
متابع[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 24 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
وين راح كلام المرور أن القصد من النظام الحفاظ على السلامة….صار الحفاظ على سحب فلوس بأي طريقة.
كل دول العالم يضعون لوحة مكتوب عليها إنتبه أمامك كاميرا..
إلا عندنا يتصيدون السائق بحيل مبتكره.
حطوا لوحات مثل باقي الدول والسواق بكيفه يبغى يهدي أو يسرع هو حر. أما تتصيدون فلا نقول إلا الله ينتقم من أي أحد يضر المواطن وأن يجعله يتمنى الموت ولايجده
متابع[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 24 ساعة
نظام زباله ومكانه الزباله.
هم كذا عرفوا قدره
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 23 ساعة
الله ليبارك لاى شخص مسوول يسمح لهم بضرر المسلمين الله يضره بماله وصحته وواضح ان المرور عنده خبر لان الموظف يقل للمواطن كلم المرور معناها هذه اوامر من المرور
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 23 ساعة
هذا فساد نرجو القبض عليهم واسترجاع جميع الفلوس وارجاعها للمواطنين
ali[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 23 ساعة
ياجماعة ليش ما نمشي نظاميين ونترك عنا السرعة ونخسر ساهر وحنا المستفيدين , انا من المتضررين من نظام ساهر لاكن على المدى البعيد والله ان النظام ضهرت حسناتة
واحد من قرايبي شغال بالمرور ويقول ان نسبة الحوادث قلت بنسبة 80%
الحين الدعوى بيدينا نخفف السرعة منها نوفر بنزين ومنها نقهر ساهر وحنا الكسبانين
خبير زماني[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 23 ساعة
والله حرام مايجوز والله الكفار عندهم قوانين وحماية للناس أنحطاط أخلاقي الأعراف والتقاليد المحترمة
لا ترضها فضلا عن تعاليم الأسلام ولأصل ونظام العالمي توضح لوحات إرشادية وتحذيرية بوجود سرعة محددة وتوجد كمرات مراقبة .
ولكن هذا الأسلوب الرخيص الوضيع هو أسلوب القذارة والقمامة والزبالة هي أصلكم وفصلكم منها خرجتم وأليها تعودون .
هذا هو المال السحت الحرام ويوم القيامة يتبرئون من بعض وأن غدا لقريب جدددددددددددا
وتحية للمواطن الأصيل الذي نهى عن المنكر وذل والمهانة لسارق الزبال
روميو[ عدد التعليقات: 738 ] نشر منذ 23 ساعة
عادي متعود يوقف عند الزباله والقاذورات فماعنده مشكله متعود
رعد ***[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 21 ساعة
لم يوضع ساهر من اجل سلامة المواطن ولايمنع القدرولم يخفض نسبة الحوادث بل اهانة وإفقار المواطن
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 21 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
هل من محاسبة لمثل هذا القطاع الاجرامي في حق المواطن
هل هذه مهنية بشرف
اليمــــــــــــامــــــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11681 ] نشر منذ 21 ساعة
الافضل كل واحد يجيب عربه يشدها حصان
وخلي ساهر يعرف يجيبك 😁
اليمــــــــــــامــــــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11681 ] نشر منذ 21 ساعة
الافضل كل واحد يجيب عربه يشدها حصان
وخلي ساهر يعرف يجيبك 😁
أبوخالد _ أبها.[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 21 ساعة
الفلوس …..
القروش …..
تخلي اللي يجمعها مثل المجنون …..
مايفرق بين الصح والخطا ….
أهم شي الفلوس كيف نهبشها …
كيف نهبشها …. كيف نهبشها
ولكن حسب … إيش يسمونها
حسب … موافقه لل……
شباب القحطاني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 20 ساعة
قاعد امشي على الدائري الشمالي وصور اللوحة المرور السري ليه ماربط الحزام وهو بنفسه ماهو رابط الحزام وانااااا قاعد اشوفه ماهو رابط الحزام
لاتنهى عن خلق وتأتي مثله
عار عليك أذا فعلت عظيمٌ
طيب كل هذا حرص علي لا أموت
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5829 ] نشر منذ 20 ساعة
سارق نظام جبايه لا نظام حمايه
الواقع[ عدد التعليقات: 5566 ] نشر منذ 20 ساعة
سهام اليل على من ظلمك وأخذ مالك والا طرق بين ليلة وضحاها تحولت من سرعة 100 أو 110 إلى 70 ر 80 وكذلك القيمة تتدبل إلى إضعاف وهذا اضرار با الناس رغم تحريمها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 17 ساعة
يعني طلع كلام المرور في هذا الشأن
هشك بشك
طرطعه أعلامية وحبر على ورق
لاأقل ولاأكثر
أهم شي الموظف قاعد يشبك الابتوب ومستانس على ريحة الدرام🤔
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5638 ] نشر منذ 17 ساعة
بتسوقن وتعرفن وش ساهر قطع قلوبنا
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 17 ساعة
النار من أصغر الشرر
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ 16 ساعة
امشي عدل يحتار عدوك فيك😁… انا شخصياً ماراح اسرع ولااقطع اشاره وراح التزم بكل القواعد المروريه 😎
M-512[ عدد التعليقات: 846 ] نشر منذ 13 ساعة
ههخخ ضحكتني ياآخر تعليقة والله ثم والله انك راح تحسين وتتألمين باالألم ألي يشعر فيه الرجل فوق من اصدقائي الاعزاء قسم اني اعرف ناس تجيهم مخالفات وهم مايحسون ولايدرون اصلا وفجأة يلقى المخالفات فوق 60 الف راح تشوفين والله من أول شهر راح تجيك مخالفة وراح تشوفين بعينك.
همس~[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 13 ساعة
ليش اللي يصور معصب ؛
شوي شوي ع اعصابك لايطق فيك عرق ،،
عادي يحط ساهر البطل وين مايريد ويخالف المتهورين 👏🏻👏🏻;
والمفروض والصح يكون ساهر متخفي مَ احد يشوفه 📸
M-512[ عدد التعليقات: 846 ] نشر منذ 12 ساعة
انت يهمس شكلك شبعان فلوس ومنعم الله عليك لكن غيرك لا.
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1535 ] نشر منذ 12 ساعة
هذه. ثقافة. وآخر. طموح. مسؤلي المرور. كل شيء بالبلد تقدم. ما عدا المرور والبلديات. للخلف سر همهم الجباية. والتفنن. بالتخلص والسرقات. عيب. ارتقوا على الأقل كونوا نصف ما يعمل في بلاد جيراننا. سبقونا ونحن نحبو. والسبب هذه العقليات البالية. والتي عفى عيها الزمن. من يختار هذه المواقع. وحاويات الزباله. سقيم ومريض. ونتن وهو معروف متقاعد ويختار. الأماكن القذره. الشرهة على ولاة الأمر الذين يسمحون لهؤلاء بالعبث وإحراجنا امام العالم. ورؤية ٢٠٣٠. يجب تغيير كل الطاقم بالمرور وبالشوارع. بأطقم مثقفة ودارسة وثقافة. وليس من البادية للمرور
العدناني[ عدد التعليقات: 1862 ] نشر منذ 11 ساعة
يبوي لا تسرع وخلاص
وبعدين تقاطع الموظف وتصرخ عليه
كلامه صحيح لو لك شي كلم المرجع مهو في الشارع تعارض
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ 11 ساعة
عالم متخلفة جد لك حق راجع حسب النظام فيه قانون فيه جهات مختصة قدم اعتراضك يا سعادة المعترض
لكن تتهجم ع موظف وتعتدي ع سلامات وين حنا فيه يا غبي
ليس لك حق امشي نظامي وخليك الهياط
والله لو كنت في بلد اليهود وانت نظامي محد حولك ابد
لكن المتخلف والرجعي متخلف من يومه
هزيم[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 10 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل
وش يقول الواحد بس.
طـــــــنـــــــااايــا F16[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 10 ساعات
تسان راميه بالزبالة هو وجاهز ساهر حقه
الحق مايزعِل!![ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
( لنكن صريحين ) ….ونقول الله يقويهم وعساهم يحطونه بكل زاوية وكل اشارة وياليت مايصير بين ساهر والثاني الا 20 متر لانه ثبت بما لاشك فيه ان عندنا اوادم في قمة الاستهتار واللامبالاة وماينفع معاهم ولا يهزهم ولا يصحيهم الا لما يهتز جيبه او لما يوقف حسابه وخدماته … وهذولي هم اهم اسباب ارتفاع احصائيات الحوادث المرورية عندنا وهم اللي خلونا نصير ( في المركز الأول عالمياً ) بكثرة وفيات الحوادث المرورية !!! ولا ننسى كمان ان ( ادارة المرور ) تتحمَل جزء كبير من المسئولية نتيجة اهمالها وتفريطها الصارخ بعدم تطبيق نظام المرور ( بحذافيره ) ونتيجة لعملها المزاجي الانتقائي الموسمي
علي[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 4 ساعات
هذه المشاركة سخيفة
المفروض من الجميع الالتزام بالقيادة الامنة ولن يؤثر فيهم نظام ساهر ينما وجد لنكن عقلاء فالسرعة المحددة جدا كافية لتلبية طلباتنا فلماذا السرعة والكل يعرف نتائجها ولم يوضع هذا النظام الا لمصلحة الجميع
فكفوا عن الترهات والتعليقات السخيفة
علي[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 4 ساعات
صدقت
فاين العقول