السيول والامطار في الامارات

الثلاثاء 19
ديسمبر
يالطيف ع …… اذا مشيت عليها برجولك تصيبك حالة من الاكتئاب والقلق ،،منظر الارض والتربة والشجر والجو والبشر تعكر المزاج وتجيب الاضطراب النفسي ارض كلها جن بجن
اللهم الطف بنا واحفظنا
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hasan[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ يوم واحد
يالطيف ع …… اذا مشيت عليها برجولك تصيبك حالة من الاكتئاب والقلق ،،منظر الارض والتربة والشجر والجو والبشر تعكر المزاج وتجيب الاضطراب النفسي ارض كلها جن بجن
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 7 ساعات
اللهم الطف بنا واحفظنا