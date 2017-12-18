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السيول والامطار في الامارات




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ يوم واحد

يالطيف ع …… اذا مشيت عليها برجولك تصيبك حالة من الاكتئاب والقلق ،،منظر الارض والتربة والشجر والجو والبشر تعكر المزاج وتجيب الاضطراب النفسي ارض كلها جن بجن

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 7 ساعات

اللهم الطف بنا واحفظنا

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