كابتن ريما وصداقة نصره الحربي

الثلاثاء 19
ديسمبر
والله ماحولك ولا زين الزين جنبك وانتي الله يخلي المكياج دهنتى وجهك وسرتي من فرخه الى فرخه خارجه من الرماده اي زين اعوذ بالله
علاقتهم مشبوهه 😏
ما جمع الا وفق المتردية والنطيحة
اضحكي على عمرك انك حلووووووووه
الله يسد نفسك كنت افطر
لا لسخافات وحثالة المجتمعات
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خالد[ عدد التعليقات: 747 ] نشر منذ 22 ساعة
والله ماحولك ولا زين الزين جنبك وانتي الله يخلي المكياج دهنتى وجهك وسرتي من فرخه الى فرخه خارجه من الرماده اي زين اعوذ بالله
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ 22 ساعة
علاقتهم مشبوهه 😏
اسامة الحربي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 10 ساعات
ما جمع الا وفق المتردية والنطيحة
ميكانيكي حوووووووت[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 9 ساعات
اضحكي على عمرك انك حلووووووووه
الله يسد نفسك كنت افطر
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 7 ساعات
لا لسخافات وحثالة المجتمعات