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  3. كابتن ريما وصداقة نصره الحربي

كابتن ريما وصداقة نصره الحربي




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 747 ] نشر منذ 22 ساعة

والله ماحولك ولا زين الزين جنبك وانتي الله يخلي المكياج دهنتى وجهك وسرتي من فرخه الى فرخه خارجه من الرماده اي زين اعوذ بالله

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 10 ساعات

ما جمع الا وفق المتردية والنطيحة

[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 9 ساعات

اضحكي على عمرك انك حلووووووووه
الله يسد نفسك كنت افطر

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 7 ساعات

لا لسخافات وحثالة المجتمعات

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