بعد فوزه على الهلال.. الفيحاء يواجه أزمة جديدة

نواف السالم(صدى):

تعرض لاعب الفيحاء الكوستاريكي جون رويز لإصابة بالغة ، مساء أمس الأحد ، خلال مباراة دوري المحترفين ضد الهلال ، وأسفر الفحص الطبي عن عودة اللاعب إلى بلاده لإجراء تدخل جراحي في غضروف ركبته .

ويعد هذا التدخل الجراحي سببًا كافيًا لغياب ” رويز ” عن المشاركة في مباريات ناديه خلال الفترة المقبلة ، حيث يتوقع أن تصل إجازته المرضية إلى شهر ونصف .

وكان الفيحاء قد انتصر على الهلال في مباراة الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين يوم أمس ، بهدفين مقابل هدف واحد فقط ، ويحتفظ الفريق في ختام الجولة بالمركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة .